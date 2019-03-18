Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» - ВИДЕО
"Барселона" одержала победу в матче 28 тура испанской Примеры с "Бетисом".
Как передает "Чемпионат", встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, передает Day.Az.
В первом тайме в составе "Барселоны" дубль оформил форвард Лионель Месси. На 18 минуте Месси открыл счет классным ударом со штрафного, а в добавленное время первого тайма аргентинец забил после передачи Луиса Суареса. На 63 минуте счет до крупного довел Суарес, отличившийся с передачи Жерара Пике. На 82 минуте Лоренсо Морон отыграл один мяч, но уже через три минуты Месси поставил точку. В эпизоде с третьим голом аргентинца ему ассистировал Иван Ракитич.
"Барселона" набрала 66 очков, каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке "Атлетико" "Барселону" отделяют 10 очков. "Бетис" с 39 набранными очками находится на восьмой позиции.
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