"Барселона" одержала победу в матче 28 тура испанской Примеры с "Бетисом".

Как передает "Чемпионат", встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, передает Day.Az.

В первом тайме в составе "Барселоны" дубль оформил форвард Лионель Месси. На 18 минуте Месси открыл счет классным ударом со штрафного, а в добавленное время первого тайма аргентинец забил после передачи Луиса Суареса. На 63 минуте счет до крупного довел Суарес, отличившийся с передачи Жерара Пике. На 82 минуте Лоренсо Морон отыграл один мяч, но уже через три минуты Месси поставил точку. В эпизоде с третьим голом аргентинца ему ассистировал Иван Ракитич.

"Барселона" набрала 66 очков, каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке "Атлетико" "Барселону" отделяют 10 очков. "Бетис" с 39 набранными очками находится на восьмой позиции.

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