Новозеландец Коста Барбарусес оформил дубль в матче чемпионата Австралии между "Мельбурн Виктори" и "Брисбен Роар" (2:1). Забив первый гол с передачи Кейсуке Хонды, форвард встал на колени в позе молящегося, почтив так память жертв теракта в Новой Зеландии.

В новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец открыл стрельбу по прихожанам мечети. Чуть позже его сообщники напали на мечеть в Линвуде. В результате теракта погибли 49 человек, 39 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

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