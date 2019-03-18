Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португальцу вменяется в вину неподобающее поведение в матче Лиги чемпионов против "Атлетико", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Криштиану Роналду забил три мяча в ворота "Атлетико" и помог "Ювентусу" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Празднуя взятие ворот, Роналду схватил себя за пах, повторив жест тренера мадридцев Диего Симеоне в первой игре.

Дело Криштиану Роналду будет рассмотрено 21 марта. Не исключено, что португальца ждет серьезное наказание в виде штрафа или дисквалификации.