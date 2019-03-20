Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный общий рейтинг бойцов, выступающих в организации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Лидирует в топе тяжеловес американец Дэниель Кормье. Вторую строчку занимает обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Замыкает тройку лучших бойцов смешанного стиля (ММА) в UFC действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Единственное изменение в первой десятке коснулось ирландца Конора Макгрегора. Его обошел чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Теперь бывший соперник Нурмагомедова находится на девятой позиции.