Аршавин будет работать в академии "Зенита"
20 марта 2019 15:37 95
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получил работу в "Зените", где прошла большая часть его карьеры. Андрей стал тренером клубной академии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
37-летний Аршавин, завершивший карьеру футболиста в конце прошлого года, будет тренировать в академии команду юноши до 15 лет. Помогать ему будет Дмитрий Поляков. В апреле юноши "Зенита" примут участие в чемпионате страны для сверстников, которое пройдет в Крымске (Краснодарский край).
Андрей Аршавин в составе "Зенита" трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. После выступлений в алматинском "Кайрате" Андрей вернулся в родной город и получил работу в академии "Зенита".
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