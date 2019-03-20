Футболисты юношеской сборной Азербайджана (игроки 2000 года рождения) не выявили победителя в матче со сверстниками из России в первой игре элитного отборочного раунда чемпионата Европы-2019, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы 1, матчи которой проходят в Краснодаре, завершилась вничью - 0:0.

Ранее в среду в другом матче группы сборная Ирландии со счетом 5:0 разгромила команду Румынии, с которой россиянам предстоит провести следующий матч 23 марта.

Победитель квартета получит путевку в финальный раунд чемпионата Европы.