Серхио Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики - ВИДЕО
21 марта 2019 09:15 228
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос подарил свой тренировочный свитер болельщику, чем довел его до истерики. Видеозапись опубликована в Instagram национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
После тренировки перед матчами квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 Рамос подошел к фанатам, чтобы расписаться на футболках. Один из болельщиков протянул защитнику майку и поговорил с ним. Внезапно Рамос стянул с себя свитер и отдал его молодому человеку. Тот уткнулся в кофту лицом и зарыдал.
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