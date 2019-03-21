Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос подарил свой тренировочный свитер болельщику, чем довел его до истерики. Видеозапись опубликована в Instagram национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

После тренировки перед матчами квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 Рамос подошел к фанатам, чтобы расписаться на футболках. Один из болельщиков протянул защитнику майку и поговорил с ним. Внезапно Рамос стянул с себя свитер и отдал его молодому человеку. Тот уткнулся в кофту лицом и зарыдал.

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