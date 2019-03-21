Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии. Эксперты связывают это изменение планов "Старой синьоры" с тем, что ее лидер португалец Криштиану Роналду может быть арестован в Америке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Минувшей сенью американка Кэтрин Майорга сообщила прессе, что Криш изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом оказалось, что в 2010 году девушка, работавшая моделью, подписала с адвокатами футболиста соглашение о неразглашении и получила 375 тыс. долларов. Но полгода назад Майорга рассказала обо всем, а полиция возбудила дело.

Теперь организаторы традиционного Международного кубка чемпионов в США, в котором участвуют ведущие клубы Европы, решили не приглашать "Юве", ведь, скорее всего, его главная звезда приехать в Штаты не сможет, сообщает The New York Times. А итальянский клуб ищет варианты для проведения товарищеских матчей в Азии, в том числе в Китае и Сингапуре.