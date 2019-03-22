Сборная России проиграла Бельгии - ВИДЕО
22 марта 2019 09:40 328
Сборная РФ проиграла стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 национальной команде Бельгии, передает Day.Az со ссылкой на fontanka.ru
Матч в Брюсселе завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.У бельгийцев отличились Юри Тилеманс и Эден Азар (дубль, первый мяч с пенальти), у россиян гол на счету Дениса Черышева. У россиян за две желтых карточки удалён Александр Головин, который не примет участие в следующей игре турнира.
Следующий матч сборная России проведет против сборной Казахстана 24 марта.
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