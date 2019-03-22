"Реал" сфокусируется на приобретении Мбаппе
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение приобрести по окончании текущего сезона нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Француз станет приоритетной целью "Королевского клуба", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Изначально Перес планировал совершение трансфера другого звездного форварда парижан - бразильца Неймара, однако глава "Реала" поменял акцент в пользу Мбаппе после того, как изучил результаты опроса болельщиков мадридского клуба - 89 процентов голосов были отданы в пользу француза, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As. Очевидно, что Неймар не пользуется спросом у "мадридистас" из-за своего барселонского прошлого.
Напомним, что французский форвард за 23 проведенных матча текущего сезона национального первенства стал автором 26 голов и шести голевых пасов. В свои 20 лет он уже является чемпионом мира в составе национальной французской сборной.
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