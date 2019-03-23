Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не примет участие в товарищеском матче против команды Марокко 26 марта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на пресс-службу аргентинской команды.

У 31-летнего футболиста испанской "Барселоны" диагностированы проблемы с пахом. В матче с марокканцами также не сыграет 25-летний полузащитник американской "Атланты" Гонсало Мартинес, у которого выявлены проблемы с левым бедром.

Накануне Месси был вызван в сборную на товарищеский матч против сборной Венесуэлы (22 марта, 1:3) впервые с чемпионата мира - 2018 и провел всю встречу. Ранее марокканский портал Le360 сообщил, что Ассоциация футбола Аргентины получит за товарищеский матч национальной сборной с командой Марокко более $500 тыс. Отмечалось, что марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс., если на поле появится Месси.