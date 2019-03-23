Признание самбо Международным олимпийским комитетом - большое событие. Борец Руслан Русланзаде рассказал "Аргументам Недели", почему этим видом спорта стали интересоваться в Канаде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Руслан, расскажите о себе.

- Мне 22 года, и я уже успел пожить в нескольких странах. Родился в Азербайджане, в Баку. Там впервые и начал заниматься борьбой. Затем мы с семьей переехали в Киев, где я продолжал занятия. С 15 лет живу в Канаде, в Монреале. Спорт не бросил: вхожу в сборную страны по дзюдо и параллельно увлекаюсь самбо.

- Как произошло ваше знакомство с самбо?

- Мой отец профессиональный самбист, так что у меня не было другого выбора (смеется). Я решил пойти по его стопам и попробовать себя в этом спорте, хотя, конечно, самбо - не самое популярное направление в Канаде. Местные любят керлинг и хоккей. До переезда в Монреаль, я некоторое время жил в Торонто, где занимался дзюдо. Мой тренер, Евгений Гальянов, вице-президент Канадской объединённой федерации самбо. Он и предложил мне заняться еще и самообороной без оружия.

- А почему ты переехал из Торонто в Монреаль?

- Пришлось это сделать. Меня приняли в сборную Канады по дзюдо, которая базируется в Монреале. А вот самбисты как раз в основном занимаются в Торонто, там находятся федерация и главный офис. В Монреале я знаю всего несколько самбо-клубов, тут это направление не так развито, к сожалению. В Торонто я приезжаю несколько раз в год, на сборы. Тренируюсь там сразу по дзюдо, самбо и вольной борьбе.

- А в каких соревнованиях принимает участие Канадская федерация самбо?

- Я знаю, что за эти годы канадские спортсмены выступали регулярно на чемпионатах мира и панамериканских стран, у них есть медали. Я ездил на чемпионат мира в Сочи. Там еще все удивлялись: фамилия азербайджанская, говорю по-русски, а выступаю за Канаду. Люди были в шоке (смеется).

- Говорят, из Панамериканского региона самбо лучше всего развито в США и Канаде. Так ли это?

- Я замечаю, что сейчас интерес растет, самбо начали уделять гораздо больше внимания. Если сравнивать две страны, то в США самооборона без оружия популярней, там занимается много американцев. В Канаде правительство не так активно поддерживает этот спорт и вообще борьбу в целом, они больше концентрируются на своем национальном спорте - хоккее и керлинге. Поэтому здесь самбо любят в основном выходцы из СССР.

- Самбо получило временное признание МОК. Как на это отреагировали в Канаде?

- Я думаю, именно это событие и привлекло внимание канадцев к самбо, раньше о нашем спорте они просто не знали. О временном признании самообороны без оружия много говорили, писали, обсуждали. Теперь спортсмены понимают, что у них есть шанс попасть на Олимпиаду, соответственно растет интерес, ведь есть мотивация, и еще какая!