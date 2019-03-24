Назван лучший легионер в истории английского футбола
24 марта 2019 13:28 261
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри победил в голосовании за лучшего легионера в истории чемпионата Англии. Французский экс-футболист набрал 45 процентов голосов, значительно опередив занявшего второе место Эрика Кантону. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Знаменитый в прошлом игрок "Манчестер Юнайтед" набрал 12%, сообщает Чемпионат.com. В тройке лучших также оказался аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (8%).
Отметим, что Тьерри Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год. За это время он провел 258 игр в английской премьер-лиге, забив в них 175 мячей. Анри является двукратным чемпионом страны в составе "канониров".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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