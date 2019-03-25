Азербайджанская гимнастка завоевала две бронзовые медали на турнире во Франции
25 марта 2019 12:40 191
Во французском городе Корбей-Эссон завершился международный турнир по художественной гимнастике. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Азербайджан на турнире представили Вероника Гудис, Дарья Сорокина, Нармин Байрамова, Арзу Джалилова и Нармина Самедова.
Отличившись выступлениями с лентой и булавами, Джалилова завоевала две бронзовые медали, но в выступлениях со скакалкой заняла шестое место.
Другая азербайджанская гимнастка - Нармин Байрамова в финале упражнений с мячом заняла пятое место.
Среди взрослых Гудис стала шестой в упражнениях с мячом, а Сорокина - седьмой в выступлениях с булавами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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