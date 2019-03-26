Криштиану Роналду получил травму
26 марта 2019 07:25 177
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог завершить матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии. Встреча проходит в Португалии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Роналду получил повреждение в середине первого тайма и был заменен на 29-й минуте, вместо него на поле вышел Пицци.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Сначала на седьмой минуте с пенальти отличился сербский полузащитник Душан Тадич, а на 42-й минуте голом отметился полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра.
В матче первого тура сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины со счетом 0:0, Роналду провел на поле весь матч.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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