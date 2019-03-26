Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в ММА. Слова функционера приводит журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У него достаточно денег, а успех с виски только делает данное решение проще. Это очень разумно. Я бы поступил так же, окажись я на месте Макгрегора", - отметил Уайт. Глава UFC убежден, что Макгрегор также будет успешен и за пределами октагона.

Ранее 26 марта 30-летний ирландец объявил об уходе из спорта. Похожее заявление Макгрегор делал в 2016 году.

Proper No.Twelve - марка виски, основанная и принадлежащая Макгрегору. Продажи в США и Ирландии начались в сентябре прошлого года. Над собственным виски боец работал на протяжении трех лет.

Дисквалификация Макгрегора истекает в апреле 2019-го. Он был на шесть месяцев отстранен от выступлений в октагоне после участия в беспорядках на UFC 229. После поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова Макгрегор подрался с секундантами соперника в октагоне.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Он также становился обладателем титулов в двух весовых категориях, когда выступал в британском Cage Warriors. В своей карьере Макгрегор 21 раз побеждал, уступив лишь четырежды.