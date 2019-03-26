Стало известно о состоянии нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, получившего травму в матче отборочного турнира к Евро-2020. Результаты медицинского обследования опубликованы на сайте туринцев.

У футболиста выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра. Роналду должен пройти еще ряд тестов, которые позволят определить точные сроки восстановления, передает Day.Az со ссылкой на Ленту.ру.

Сам форвард в интервью Football Italia заявил, что не переживает из-за травмы. По словам португальца, он хорошо знает свое тело и рассчитывает восстановиться не более, чем через две недели.

Форвард получил повреждение в матче между Португалией и Сербией 25 марта и был вынужден покинуть поле. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Из-за травмы футболист может пропустить матчи "Ювентуса" в чемпионате Италии против "Эмполи" (30 марта), "Кальяри" (2 апреля) и "Милана" (6 апреля). 9 апреля туринцам предстоит провести первую четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов против "Аякса".