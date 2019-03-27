В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в Парме разгромила команду Лихтенштейна со счетом 6:0, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

У победителей встречи дубль оформил Фабио Квальярелла (35-я, 45-я минуты - оба пен.) и по разу отличились Стефано Сенси (17), Марко Верратти (32), Мойзе Кин (70) и Леонардо Паволетти (77).

Квальярелла, который в последний раз выходил на поле в футболке сборной Италии в 2010 году, стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Стоит отметить, что гости доигрывали в меньшинстве - прямую красную карточку на последней минуте получил Даниэль Кауфманн.

Италия с шестью очками вышла в лидеры группы J, а Лихтенштейн расположился на шестой строчке, потерпев второе поражение кряду.

В следующем матче итальянцы 8 июня на выезде сыграют с Грецией, а лихтенштейнцы в тот же день встретятся с Арменией.

Чемпионат Европы-2020

Квалификация

Группа J

2-й тур

Италия - Лихтенштейн - 6:0 (4:0)

Голы: Сенси, 17; Верратти, 32; Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.); Кин, 70; Пволетти, 76.

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