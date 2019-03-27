Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наградила футболистов национальной сборной за два последних матча.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qol.az, АФФА каждому футболисту сборной выделил денежное награждение в размере 5000 манатов за матчи с Хорватией и Литвой (2000 - за матч с Хорватией, 3000 - за матч с Литвой).

Напомним, что национальная сборная Азербайджана проиграла хорватам со счетом 1:2, а в матче с литовцами сыграла вничью.

Отметим, что в мировой практике за поражение в официальных играх, а также за ничью в проверочных матчах футболистам не выдаются денежные награды.