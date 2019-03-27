СМИ: АФФА наградила сборную Азербайджана - за проигранный матч
27 марта 2019 14:10 294
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наградила футболистов национальной сборной за два последних матча.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qol.az, АФФА каждому футболисту сборной выделил денежное награждение в размере 5000 манатов за матчи с Хорватией и Литвой (2000 - за матч с Хорватией, 3000 - за матч с Литвой).
Напомним, что национальная сборная Азербайджана проиграла хорватам со счетом 1:2, а в матче с литовцами сыграла вничью.
Отметим, что в мировой практике за поражение в официальных играх, а также за ничью в проверочных матчах футболистам не выдаются денежные награды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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