Пляжные борцы Азербайджана примут участие в турнире мировой серии
27 марта 2019 19:38 201
29-30 марта в Португалии пройдет турнир мировой серии по пляжной борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на турнире будут представлять Панах Ильяслы (70 кг), Ибрагим Усубов (80 кг), Кянан Алиев (90 кг) и Оян Назариани (+90 кг), а также арбитр Башир Исазаде.
Участники турнира, помимо наград, будут бороться и за очки, которые позволят принять участие в октябре на Всемирных играх в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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