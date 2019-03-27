29-30 марта в Португалии пройдет турнир мировой серии по пляжной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на турнире будут представлять Панах Ильяслы (70 кг), Ибрагим Усубов (80 кг), Кянан Алиев (90 кг) и Оян Назариани (+90 кг), а также арбитр Башир Исазаде.

Участники турнира, помимо наград, будут бороться и за очки, которые позволят принять участие в октябре на Всемирных играх в США.