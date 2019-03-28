«Барселона» хочет продать чемпиона мира
Испанская "Барселона" готова выслушать предложения о трансфере защитника Самюэля Умтити. Об этом сообщает Goal.com.
Отмечается, что каталонский клуб готов расстаться с французом, если за него заплатят от 70 до 90 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста считается английский "Манчестер Юнайтед". Возможный уход Умтити связан с тем, что "Барселоне" необходимы деньги на покупку защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации журналистов, клуб пока не имеет достаточных средств на покупку голландца, потому что планирует провести реконструкцию стадиона "Камп Ноу". Продажа Умтити даст возможность заработать деньги.
Умтити - чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. За "Барселону" он играет с 2016 года, когда переехал в Испанию из французского "Лиона". В нынешнем сезоне он выпал из основного состава команды из-за травмы колена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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