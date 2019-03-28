Игрок НБА неудачно приземлился и получил двойной перелом ноги - ВИДЕО
28 марта 2019 14:15 191
Центровой "Портленд Трэйл Блэйзерс" Юсуф Нуркич получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Бруклин Нетс". Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN.
Во втором овертайме 24-летний Нуркич неудачно приземлился во время борьбы за подбор под кольцом соперника. Спортсмен покинул площадку на носилках. Как стало известно после матча, у Нуркича диагностированы переломы малоберцовой и большеберцовой костей.
Встреча завершилась со счетом 148:144 в пользу "Портленда". Благодаря этой победе "Трэйл Блэйзерс" гарантировали себе участие в плей-офф, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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