Мадридский "Реал" предоставит французскому специалисту Зинедину Зиданубюджет в размере 500 миллионов евро на усиление состава. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает L'Equipe.

Тренер возглавил сливочных при условии, что руководство приобретет ему новых игроков. По информации издания, среди трансферных целей "Реала" сразу два футболиста сборной Франции: форвард Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Также в шорт-листе атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар.

27 марта стало известно, что агент Погба Мино Райола передалфинансовые запросы игрока руководству "Реала". Желаемая зарплата 26-летнего француза в "Реале" составила 16 миллионов евро в год.

В марте также появилась информация о том, что "Королевский клуб" готов потратить 280 миллионов евро на Мбаппе. Если сделка состоится, трансфер 20-летнего форварда станет самым дорогим в истории футбола.

Усиление состава было не единственным требованием 46-летнего французского специалиста при подписании контракта. Помимо этого, Зидан выступил против продажи бразильского защитника "Реала" Марсело.