Защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил чувство юмора капитана каталонской команды Лионеля Месси, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что Пике высоко оценил юмор Месси, что стало неожиданностью, ведь аргентинский форвард считается весьма застенчивым.

"У Месси очень ироничный юмор. Он один из главных троллей, которых я знаю", - сказал Пике в интервью комику Давиду Бронкано в юмористическом шоу La Resistencia.