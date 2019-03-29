На официальном сайте "Барселоны" подвели итоги голосования, в котором приняли участие больше полумиллиона человек. Фанаты со всего мира выбирали лучший гол в истории каталонского клуба. Выбор болельщиков оказался предсказуем, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Но финальной стадии отбора добрались двое - Лионель Месси, представленный сразу тремя голами-красавцами, а также Серхи Роберто. В итоге весь импровизированный пьедестал достался аргентинскому гению. А абсолютно лучшим стал гол Лионеля в ворота "Хетафе", забитый в 2007 году.

Месси, тогда еще носивший длинные волосы, отличился после сумасшедшего сольного прохода, начавшегося с середины поля. Лионель играючи прошел все оборонительные редуты соперника, обманул голкипера и послал мяч в опустевшие ворота. За этот шедевр проголосовали в итоге 45 процентов болельщиков, участвовавших в опросе.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

