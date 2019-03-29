Форвард "Тоттенхэма" планирует уйти в американский футбол
29 марта 2019 20:50 177
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн признался, что лет через десять хочет попробовать себя в американском футболе. Он заявил, что ему нравится этот вид спорта. 25-летний футболист не так давно побывал на Супербоуле и остался под большим впечатлением от увиденного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"У меня действительно есть огромное желание попробовать себя в американском футболе. Лет через 10 или 12 надеюсь осуществить свою мечту. Мне хочется профессионально заниматься этим видом спорта", - цитирует Кейна ESPN.
В нынешнем сезоне форвард "шпор" сыграл 26 матчей в чемпионате Англии, забив в них 17 мячей. "Тоттенхэм" занимает третье место в английской Премьер-лиге, набрав 61 очко после 30 игр.
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