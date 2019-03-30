Румынский кикбоксер Эдуард Гафенку отправил в нокаут голландца Томаса Доеве на турнире Colosseum Tournament XI. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jollasanda.

Бой проходил в категории до 81 килограмма. В конце первого раунда Гафенку вынудил соперника отойти к канатам и нокаутировал его ударом с разворота, также известного как ", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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