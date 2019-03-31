Лидер Барселоны Лионель Месси рассказал, каких футболистов считает лучшими в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Goal.com.

По мнению аргентинского нападающего, в пятерку лучших футболистов входят Неймар, Килиан Мбаппе, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро.

"Я не упомянул Роналду, поскольку я выделяю его отдельно от всего списка вместе со мной", - добавил он.