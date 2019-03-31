Британский боксер укусил соперника
31 марта 2019 10:19 105
Конфузом завершился бой британских боксеров-тяжеловесов Дэвида Прайса и Кэша Али. Проигравший поединок Али укусил соперника за живот. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В пятом раунде Прайс отправил Али в нокдаун. Поднявшись с пола, Али не нашёл ничего лучшего, чем впиться зубами в живот соперника. Бой был остановлен, и победа была присуждена 35-летнему Прайсу.
27-лтнего Кэша Али, проигравшего первый бой на ринге, ожидают штраф и дисквалификация. Ранее Али провел 15 боев, в которых одержал 15 побед.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:43 291
Месси назвал лучших футболистов мира
30 марта 12:34 847
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо» - ВИДЕО
30 марта 08:50 1 016
Новые подробности драки между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»
29 марта 20:50 452
Форвард "Тоттенхэма" планирует уйти в американский футбол
29 марта 20:32 27
"Габала" досрочно завоевала чемпионство
29 марта 09:23 1 615
Гол Месси назван лучшим в истории "Барселоны" - ВИДЕО
09:16
İsmayıllıda yanğın olub
-
30 Мар. 15:43 12 329
-
30 Мар. 11:40 11 209
-
30 Мар. 17:05 8 423
-
30 Мар. 14:12 5 230
-
30 Мар. 10:56 4 042