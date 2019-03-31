Конфузом завершился бой британских боксеров-тяжеловесов Дэвида Прайса и Кэша Али. Проигравший поединок Али укусил соперника за живот. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В пятом раунде Прайс отправил Али в нокдаун. Поднявшись с пола, Али не нашёл ничего лучшего, чем впиться зубами в живот соперника. Бой был остановлен, и победа была присуждена 35-летнему Прайсу.

27-лтнего Кэша Али, проигравшего первый бой на ринге, ожидают штраф и дисквалификация. Ранее Али провел 15 боев, в которых одержал 15 побед.