«Нас ждет крутая вечеринка» - Макгрегор намекнул на реванш с Хабибом
31 марта 2019 14:10 243
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Недавно ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.
"У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Нас ждет крутая вечеринка", - написал Макгрегор в твиттере.
Отмечается, что до этого российский спортсмен пообещал болельщикам скорую встречу.
Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США одолел Макгрегора и защитил пояс организации. На данный момент оба бойца дисквалифицированы за потасовку после данного поединка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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