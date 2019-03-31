Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Недавно ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.

"У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Нас ждет крутая вечеринка", - написал Макгрегор в твиттере.

Отмечается, что до этого российский спортсмен пообещал болельщикам скорую встречу.

Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США одолел Макгрегора и защитил пояс организации. На данный момент оба бойца дисквалифицированы за потасовку после данного поединка.