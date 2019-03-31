Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание в свой адрес со стороны бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Ирландец 31 марта в твиттере опубликовал пост, в котором назвал российского спортсмена крысой.

"Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернуть. Живи с этим. Закончил карьеру в ММА, но начал карьеру в твиттере?" - поинтересовался Нурмагомедов.

Сообщение обладателя пояса организации было сопровождено хештегом "воин твиттера".

6 октября боец ММА из России защитил чемпионский титул в рамках турнира UFC 229, одолев Макгрегора удушающий приемом.