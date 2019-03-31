"Формула-1: Льюис Хэмилтон победил в Бахрейне
31 марта 2019 22:38 44
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, третье - монегаск Шарль Леклер из Ferrari.
Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета команды Toro Rosso, финишировал 12-м.
В личном зачете после двух этапов лидирует Боттас, набравший 44 очка. На один балл от него отстает Хэмилтон. В тройке лучших также присутствует голландец Макс Ферстаппен (27).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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