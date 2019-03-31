Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, третье - монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета команды Toro Rosso, финишировал 12-м.

В личном зачете после двух этапов лидирует Боттас, набравший 44 очка. На один балл от него отстает Хэмилтон. В тройке лучших также присутствует голландец Макс Ферстаппен (27).