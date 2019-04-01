В Риге 30-31 марта состоялись международные турниры по художественной гимнастике "Baltic Hoop" и "Riga Spring". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Представители сборной Азербайджана приняли участие в обоих соревнованиях. Представитель Азербайджана в категории "взрослые" Вероника Гудис в турнире "Baltic Hoop" заняла восьмое место в упражнениях с обручем и булавами. В многоборье Гудис с 63,050 баллами заняла 10-е, а другой представитель Азербайджана - Дарья Сорокина - 13-ое (60,350 балла).

Кроме этого, азербайджанские гимнасты выступили в четырех финалах соревнований "Riga Spring". Так, Нармина Самедова, заработав 15,350 балла, завоевала бронзовую медаль соревнований В других трех финалах страну представила гимнастка Арзу Джалилова. Гимнастка завоевала пятое место в упражнениях с лентой.