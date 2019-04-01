Вратарь сербского клуба "Динамо Вране" Никола Перич совершил ошибку в матче против "Войводины". Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте пользователя Richard Wilson.

Перич пошел на перехват и выбежал за пределы штрафной. Чтобы выбить мяч, он решил прыгнуть "рыбкой", однако промахнулся. В итоге мяч достался сопернику, который спокойно поразил пустые ворота, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Войводины".

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