Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает France Football.

По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год. Также в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров вошли Жозе Моуринью (€31 млн) и Тьерри Анри (€25,5 млн), покинувшие свои клубы по ходу сезона, а также Хосеп Гвардьола (€24 млн) и Эрнесто Вальверде (€23,5 млн).

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), дважды становился победителем Лиги Европы (2012, 2018) и Суперкубка УЕФА (2012, 2018).