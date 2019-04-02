Названы самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
2 апреля 2019 07:08 197
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает France Football.
По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год. Также в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров вошли Жозе Моуринью (€31 млн) и Тьерри Анри (€25,5 млн), покинувшие свои клубы по ходу сезона, а также Хосеп Гвардьола (€24 млн) и Эрнесто Вальверде (€23,5 млн).
Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), дважды становился победителем Лиги Европы (2012, 2018) и Суперкубка УЕФА (2012, 2018).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 апреля 16:42 685
Вратарь пропустил гол, пока праздновал отбитый пенальти - ВИДЕО
1 апреля 10:36 597
«Ливерпуль» был в шаге от катастрофы, а в итоге победил - ВИДЕО
31 марта 22:38 461
"Формула-1: Льюис Хэмилтон победил в Бахрейне
31 марта 16:10 1 817
Хабиб ответил на вызов Макгрегора
-
1 Апр. 12:33 9 640
-
1 Апр. 12:26 9 519
-
1 Апр. 17:58 9 142
-
1 Апр. 17:01 7 808
-
1 Апр. 22:54 7 593