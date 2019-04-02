Нурмагомедов считает, что Макгрегор завершил карьеру для пиара и переговоров с UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает завершение карьеры ирландцем Конором Макгрегором пиаром и политикой при ведении переговоров с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Такое мнение Нурмагомедов высказал во вторник на встрече со студентами Российской экономической академии им. Плеханова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА 26 марта, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в Twitter.
"Завтра он заново напишет, что возвращается, и все СМИ напишут об этом, - сказал Нурмагомедов. - С UFC у него не получилось договориться, это политика. Не сказал бы, что это только пиар, это еще и для того, чтобы вести переговоры с UFC. А с ними тяжело вести переговоры, я-то знаю".
"Сейчас у меня идут переговоры с UFC насчет возвращения, я понимаю, зачем он уходит. Это как ревнивая жена, которая говорит: "Я ухожу", - добавил спортсмен.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина болевым приемом. После окончания боя на арене состоялась массовая драка, участники которой впоследствии были дисквалифицированы и оштрафованы. Согласно контракту Нурмагомедова с UFC, российскому спортсмену осталось провести один поединок в организации. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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