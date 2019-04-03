Чудо в меньшинстве: «Вильярреал» чуть не обыграл «Барселону» - ФОТО
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью со счётом 4:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе "Эль-Мадригал". Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.
В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте "Вильярреал" вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота "Барселоны" забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы. В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.
"Вильярреал", набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. "Барселона" (70) по-прежнему занимает 1-е место в таблице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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