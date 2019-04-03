«Барселона» сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги - ВИДЕО
Барселона в дополнительное время смогла вырвать ничью в выездном матче с Вильярреалом, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Вильярреал - Барселона 4:4
Голы: Чуквуезе, 23, Экамби, 50, Иборра, 62, Бакка, 80 - Коутиньо, 12, Малком, 16, Месси, 90+1, Суарес, 90+4
Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Гонсалес, Руис, Фунес Мори - Иборра, Педраса - Касорла, Чуквуезе (Бонера, 88), Морланес (Касерес, 63) - Экамби (Бакка, 72).
Барселона: тер Штеген - Роберто, Умтити, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 72) - Малком, Суарес, Коутиньо (Месси, 61).
Предупреждения: Гонсалес, Фунес Мори, Касерес - Бускетс, Ленгле, Видаль, Аленья, Месси, Роберто, Суарес.
Удаление: Гонсалес, 86 (второе предупреждение).
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