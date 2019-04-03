"Ювентус" обыграл "Кальяри" со счетом 2:0 в гостевом матче 30-го тура Серии А. Голы на свой счет записали Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин.

Лучший бомбардир "Ювентуса" в этом сезоне Серии А Криштиану Роналду (19 голов) пропускал игру из-за повреждения, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Благодаря сегодняшней победе "Ювентус" закрепился на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. Бьянконери на 18 очков опережают ближайшего преследователя, "Наполи", который провел на игру меньше. "Кальяри" занимает 13-е место, набрав 33 очка.

Следующий матч действующий чемпион Италии проведет 6 апреля на своем поле против "Милана". "Кальяри" 7 апреля примет СПАЛ.

Италия. Серия А. 30-й тур

"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Бонуччи, 23 (0:1); Кин, 85 (0:2).

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