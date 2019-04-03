Стало известно, сколько заработает "Барселона" на трансферах
3 апреля 2019 23:21 155
"Барселона" надеется летом продать игроков на 250-300 миллионов евро. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru, сообщает ESPN.
Вырученные средства каталонский клуб хочет инвестировать в новые трансферы.
Есть две категории игроков, которые могут покинуть "Барселону".
К первой относятся такие футболисты, как Филиппе Коутиньо, Самюэль Умтити и Иван Ракитич, которые могут покинуть клуб за большие деньги.
Во второй категории футболисты, на которых тренер Эрнесто Вальверде не рассчитывает.
"Барселона", напомним, уже подписала полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро.
Каталонцы, по данным источника, параллельно обдумывают возможные сделки по Маттейсу де Лигту, Луке Йовичу и Антуану Гризманну.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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