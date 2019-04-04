"Валенсия" обыграла "Реал" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Команда Марселино продлила свою беспроигрышную серию до 17 матчей. Таким образом, клуб побил собственный рекорд, установленный 77 лет назад.

В сезоне-1941/42 "Валенсия" не проигрывала на протяжении 16 встреч во всех турнирах.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Валенсия" под руководством Марселино не проигрывала 15 матчей.