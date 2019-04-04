«Челси» разгромил «Брайтон» в матче АПЛ - ВИДЕО
4 апреля 2019 10:39 71
Лондонский "Челси" одержал победу над "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе "Челси" голы забили нападающий Оливье Жиру, а также полузащитник Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.
На сегодняшний день "Челси" занимает пятое место в чемпионате Англии, на счету команды 63 очка в 32 матчах. "Брайтон" идёт на 15-м месте, имея в активе 33 очка в 31 игре.
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