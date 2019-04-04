Конор Макгрегор передумал уходить из спорта
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте объявил о возобновлении карьеры через девять дней после ухода из спорта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне", - написал боец.
Макгрегор объявил об уходе из спорта 26 марта. После этого боец начал проявлять активность в социальных сетях: в одном из постов он назвал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова "крысой", а также оскорбил жену дагестанца, сравнив ее с полотенцем. Менеджер Нурмагомедова посчитал, что тем самым ирландец унизил всех мусульман.
В последнем поединке Макгрегор проиграл Нурмагомедову. В общей сложности в октагоне ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, завоевывал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Стало известно, сколько заработает "Барселона" на трансферах
Названы представители Азербайджана на İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 - ФОТО
«Ювентус» выиграл у «Кальяри» без Роналду - ВИДЕО
-
3 Апр. 12:38 29 022
-
01:03 10 107
-
3 Апр. 19:37 7 681
-
3 Апр. 20:03 6 060
-
3 Апр. 21:22 5 780