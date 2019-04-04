Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте объявил о возобновлении карьеры через девять дней после ухода из спорта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне", - написал боец.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 26 марта. После этого боец начал проявлять активность в социальных сетях: в одном из постов он назвал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова "крысой", а также оскорбил жену дагестанца, сравнив ее с полотенцем. Менеджер Нурмагомедова посчитал, что тем самым ирландец унизил всех мусульман.

В последнем поединке Макгрегор проиграл Нурмагомедову. В общей сложности в октагоне ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, завоевывал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.