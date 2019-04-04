Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился от травмы колена и может сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", информирует Marca. По данным издания, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, португалец сможет выйти на поле уже 6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии против "Милана". Кстати, Роналду избежал наказания за нецензурный жест в адрес фанатов "Атлетико".

При этом тренерский штаб, скорее всего, не будет рисковать лидером и не выставит его на игру Серии А. Форвард восстанавливался после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии. У 34-летнего Роналду было диагностировано повреждение бедра.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.