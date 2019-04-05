Футболисты марокканского клуба "Юсуфия Беррешид" отпраздновали гол, забитый в ворота команды "Мулудия Уджа", групповым селфи, после чего сразу же пропустили мяч в свои ворота. Видео опубликовано на портале Sportbible.com.

В составе "Юсуфия Беррешид" отличился Мохаммед аль Факих, забросив мяч за спину вратарю соперника. После этого он предложил партнерам и тренерам сделать фотографию, однако это заняло слишком много времени, о чем их предупредил судья.

Игроки "Юсуфия Беррешид" начали возвращаться на поле, однако арбитр внезапно позволил футболистам "Мулудия Уджа" возобновить матч, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В итоге соперники убежали в атаку с центра поля, заработали пенальти и забили.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

