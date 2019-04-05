Футболисты отпраздновали гол групповым селфи и сразу пропустили в свои ворота - ВИДЕО
Футболисты марокканского клуба "Юсуфия Беррешид" отпраздновали гол, забитый в ворота команды "Мулудия Уджа", групповым селфи, после чего сразу же пропустили мяч в свои ворота. Видео опубликовано на портале Sportbible.com.
В составе "Юсуфия Беррешид" отличился Мохаммед аль Факих, забросив мяч за спину вратарю соперника. После этого он предложил партнерам и тренерам сделать фотографию, однако это заняло слишком много времени, о чем их предупредил судья.
Игроки "Юсуфия Беррешид" начали возвращаться на поле, однако арбитр внезапно позволил футболистам "Мулудия Уджа" возобновить матч, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В итоге соперники убежали в атаку с центра поля, заработали пенальти и забили.
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