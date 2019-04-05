В Центре Гейдара Алиева города Шамкир с 30 марта по 9 апреля проходит шестой супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2019, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

VI Мемориал Вугара Гашимова в Шамкире посетил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который, интересно, сфотографировался не с самими участниками турнира, а с их фигурами, установленными в фойе центра.

В интервью Аркадий Дворкович отметил, что рад посетить супертурнир, который уже имеет богатые традиции в мире шахмат: "Условия здесь прекрасные, и у гроссмейстеров есть все возможности, чтобы показать свою фирменную игру и порадовать болельщиков. В Шамкире собрались лучшие из лучших, и Мемориал Гашимова является одним из самых ожидаемых в международном календаре. ФИДЕ также благодарна Азербайджану, который делает все для популяризации шахмат".

В Мемориале Вугара Гашимова (турнир XXII категории) принимают участие сильнейшие шахматисты мира, среди которых - лидер мирового рейтинга, обладатель шахматной короны Магнус Карлсен (Норвегия, 2845), Динг Лирен (Китай, 2812, третье место в рейтинге FİDE), Аниш Гири (Нидерланды, 2797, 4-е место), экс-чемпион мира Вишвианатан Ананд (Индия, 2779), Александр Грищук (Россия, 2771), обладатель Кубка мира Сергей Карякин (Россия, 2753), чемпион мира Веселин Топалов (Болгария, 2740), Давид Навара (Чехия, 2739). Азербайджан представят - троекратный чемпион Европы, чемпион мира по рапиду Шахрияр Мамедъяров ((2790, 5-е место) и троекратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Теймур Раджабов (2756).

Послое пятого тура: Карлсен - 3,5 очка, Карякин, Ананд - по 3, Динг Лирен, Раджабов, Навара, Грищук - по 2,5, Мамедъяров, Топалов - по 2, Гири - 1,5.

Турнир организован при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Победителями в предыдущих турнирах были Магнус Карлсен (2014, 2015, 2018) и Шахрияр Мамедъяров (2016, 2017).