Мик Шумахер, пилот гоночной академии "Феррари" и сын легендарного Михаэля Шумахера, поделился впечатлениями от работы на тестах в Бахрейне. Также Мик заявил, что теперь полностью сосредоточен на возобновлении серии "Формула-2".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал: "Сложно сравнивать два дня тестов. Мы проделали хорошую работу, можем быть довольны этим. То, что мы достигли целей, придает уверенности.

Не знаю, что будет дальше. Я жду возвращения за руль машины в "Формуле-2" в Баку. Это особенная трасса, на которой я выступлю впервые. Мне нужно хорошо к этому подготовиться, поработать на симуляторе. Постараюсь использовать знания, которые получил во время тестов", - приводит слова Шумахера "DT News".

Напомним, Шумахер в течение двух дней работал на тестах в Бахрейне. В первый день он пилотировал "Феррари", во второй - "Альфа Ромео".