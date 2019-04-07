Азербайджанский дзюдоист завоевал Кубок Европы - ФОТО
7 апреля 2019 10:22 164
В итальянском городе Линьяно проходит молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, наряду со спортсменами из 35 стран в международном турнире принимают участие и дзюдоисты из Азербайджана.
В первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну медаль. Выступавший в весовой категории 60 кг Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль, поочередно одолев соперников из Великобритании, Румынии, России и Италии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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