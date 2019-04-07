В итальянском городе Линьяно проходит молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, наряду со спортсменами из 35 стран в международном турнире принимают участие и дзюдоисты из Азербайджана.

В первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну медаль. Выступавший в весовой категории 60 кг Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль, поочередно одолев соперников из Великобритании, Румынии, России и Италии.