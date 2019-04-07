В Шамкирском районе состоялся шахматный матч во имя мира между пятью школьниками-членами азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и чемпионом мира Магнусем Карлсеном, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом соревнования школьники посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамкире, возложили к нему цветы.

Затем в Центре Гейдара Алиева был дан старт соревнованию. После соревнования дети высказали пожелания Карлсену, сфотографировались с ним и взяли у него автограф.

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