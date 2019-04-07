Магнус Карлсен сыграл в шахматы с азербайджанскими детьми из Карабаха - ВИДЕО
7 апреля 2019 10:40 77
В Шамкирском районе состоялся шахматный матч во имя мира между пятью школьниками-членами азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и чемпионом мира Магнусем Карлсеном, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Перед началом соревнования школьники посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамкире, возложили к нему цветы.
Затем в Центре Гейдара Алиева был дан старт соревнованию. После соревнования дети высказали пожелания Карлсену, сфотографировались с ним и взяли у него автограф.
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