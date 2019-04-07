Аргентинский тренер "Дорадос де Синалоа" Диего Марадона объявил, что готов покинуть свой пост и даже оставить футбол. Об этом 58-летний специалист заявил в беседе с журналистами после матча второго дивизиона чемпионата Мексики против "Венадос де Мерида", передает ESPN.

Команда Марадоны сыграла вничью 1:1, хотя ей были необходимы три очка, чтобы гарантировать место в плей-офф чемпионата. По мнению аргентинца, судья не назначил пенальти в пользу "Дорадос", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На моем игроке был чистый пенальти. Знаете, почему его не назначили? Потому что тогда вы, пресса, начнете писать, что команде Марадоны можно больше, чем остальным! Я не собираюсь вредить таким образом "Дорадос", поэтому решил уйти. Мне предстоит серьезный разговор с президентом клуба. Пути назад нет", - заявил Марадона.

Кроме того, бывший футболист сборной Аргентины подчеркнул, что может уйти из футбола. "Поговорю с женой. Хватит с меня футбола, постоянных склок. Плохо себя ведешь - ты худший в мире. Ведешь себя хорошо - опять худший. Это несправедливо, но я с этим ничего поделать не могу", - заключил тренер.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018-го. С 2011 по 2018 год специалист работал в Саудовской Аравии, а с 2008 по 2010-й возглавлял сборную Аргентины. Альбиселесте под руководством Марадоны добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за "Барселону" и "Наполи". Он стал чемпионом мира в составе национальной команды в 1986 году.